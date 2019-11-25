В Омске бывший зэк избил, связал и ограбил пожилую супружескую чету

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-25T12:03:27+03:00

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ЧП случилось в Ленинском округе. В частный дом к пожилой супружеской паре – 80-летнему дедушке и его 86-летней жене – вломился грабитель. Он избил стариков, связал, а потом вынес все, ценное, что у них нашел. Отморозок похитил деньги, сотовый телефон, пневматический пистолет, ружье ИЖ-58 1958 года выпуска, наградные медали, охотничий нож и бинокль. Похищенные медали пожилые омичи берегли как память о многолетней трудовой педагогической деятельности и службе в войсках военно-морского флота.

В итоге его удалось задержать росгвардейцам.

– При силовой поддержке СОБР «Каскад» Управления Росгвардии по Омской области подозреваемый был задержан во дворе жилого дома, где он арендовал комнату, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии. – На двух адресах – у бывшей супруги и у подруги – изъято похищенное имущество и возвращено его владельцам.

Задержанным оказался 33-летний рецидивист, который только в сентябре вышел из колонии. Теперь ему грозит очередной срок за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU