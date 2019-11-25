Пилот, умерший во время рейса Москва - Анапа, был из Омска

СЕГОДНЯ 05:28 2019-11-25T07:02:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагический случай произошел во время рейса Москва - Анапа. Самолет пришлось экстренно сажать в Ростове-на-Дону. Второму пилоту стало плохо во время полета. Однако врачи спасти его не смогли. Он позже скончался. В качестве причин смерти называется оторвавшийся тромб.

В то же время стало известно, что 49-летний пилот Дамир Ахметов, был родом из Омска. Об этом сообщает РИА Омск-Информ. Авиакомпания уже прокомментировала трагический случай.

- Противопоказаний по медицинским показателям для выполнения полета у пилота не было. Накануне рейса Москва - Анапа 24 ноября пилот прошел обязательный медосмотр, никаких проблем со здоровьем врачами выявлено не было. Кроме того, пилот в декабре 2018 года и через полгода в 2019 году проходил врачебно-летную экспертную комиссию, в рамках которой определяется годность по состоянию здоровью к летной работе. Пилот был признан годным и допущен к выполнению полетов, - прокомментировали в авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU