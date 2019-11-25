На окраине Омска произошел сильный пожар

СЕГОДНЯ 05:19 2019-11-25T05:20:22+03:00

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Довольно сильный пожар случился накануне на окраине Омска. Там по непонятным пока причинам загорелся коттедж. Судя по фото с места происшествия, ЧП заметили поздно, и к моменту приезда пожарных уже полыхали крыша и верхний этаж постройки.

– В 17.00 24 ноября поступило сообщение о пожаре в СНТ «Светлый» Ленинского Омска, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия первого подразделения происходило горение двухэтажного дома на площади 36 квадратных метров. Людей в доме не было. Пожар локализован в 17.47. От МЧС к тушению привлекались 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU