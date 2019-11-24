2019-11-24T17:46:54+03:00
Происшествия

На видео попало, как загоревшийся в Омске BMW тушат содержимым ассенизаторской машины

Водитель цистерны проезжал мимо и помог, чем смог [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/omskgolos)Фото: скриншот с видео (vk.com/omskgolos)
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В сеть попало забавное видео тушения авто, которое задымилось прямо на дороге. Все могло бы закончиться очень печально, если бы мимо не проезжала ассенизаторская машина. Ее водитель оказался человеком отзывчивым и находчивым. Не теряя времени, он направил шланг с содержимым цистерны прямо на капот автомобиля и быстро смог сбить пламя.

– Спасибо водителю. Он спас BMW от смерти. Еще есть в этой жизни добрые и отзывчивые люди, которые не пожалели добро в цистерне и потушили огонь, – шутят в соцсетях очевидцы ЧП. – Дай бог ему здоровья и семейного благополучия. Оказывается, потушить огонь фикалиями можно очень быстро.

Правда, теперь владельцу иномарки предстоит потратиться на тщательную чистку салона. Но, разумеется, эти траты не идут ни в какое сравнение с суммой, которую пришлось бы выложить за восстановительный ремонт BMW.

Ассенизаторская машина тушит пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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