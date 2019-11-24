Овчарка Контра помогла поймать грабителя, напавшего на 90-летнюю омичку

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-24T11:16:54+03:00

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К 90-летней омичке в магазине привязался мужчина в медицинской маске. Бабушка просто игнорировала попытки странного человека вступить с ней в диалог, купила продукты и пошла домой. Незнакомец отправился за ней следом. Когда пожилая женщина начала заходить в подъезд, отморозок напал на нее, вырвал сумку и сбежал.

Потерпевшая обратилась в полицию, и вскоре ее обидчика поймали. Сделать это помогла служебная собака по кличке Контра. Она вывела своего хозяина, старшего сержанта Дмитрия Крутевича, прямо на след негодяя.

– Полицейские задержали схожего с приметами мужчину на улице Карбышева, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Им оказался ранее судимый 40-летний житель города Новосибирска. Дознавателем установлено, что злоумышленник приехал в наш город погостить. Так как денег не было, он нигде не останавливался, бродил по улицам. Полицейские изъяли похищенные деньги – 1 000 рублей, еще 200 рублей подозреваемый успел потратить на алкоголь.

Задержанного отправили в СИЗО. За грабеж ему грозит до 4 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU