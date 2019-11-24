2019-11-24T10:35:09+03:00
Общество

Перестарались: в Омске забором перекрыли проход по зебре

С превратностями городского благоустройства столкнулись жители Старого Кировска
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskgolosФото: vk.com/omskgolos
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В Омске продолжают ставить ограждения вдоль дорог. Местных жителей заверяют, что делается это для их же безопасности – чтобы несознательные горожане не могли перебегать дорогу в неположенных местах.

Однако немного увлеклись и перегородили выход на дорогу даже в положенном.

– Перестарались... Огораживание идет полным ходом, и процесс дошел до Старого Кировска – перекрыли пешеходный переход у остановки «Улица Володарского (ДП-17)», – сетует очевидец, выложивший фото курьеза в соцсети.

Впрочем, выяснилось, что зебру перенесли немного дальше, а знак, судя по всему, забыли на старом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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