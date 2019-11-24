Перестарались: в Омске забором перекрыли проход по зебре
В Омске продолжают ставить ограждения вдоль дорог. Местных жителей заверяют, что делается это для их же безопасности – чтобы несознательные горожане не могли перебегать дорогу в неположенных местах.
Однако немного увлеклись и перегородили выход на дорогу даже в положенном.
– Перестарались... Огораживание идет полным ходом, и процесс дошел до Старого Кировска – перекрыли пешеходный переход у остановки «Улица Володарского (ДП-17)», – сетует очевидец, выложивший фото курьеза в соцсети.
Впрочем, выяснилось, что зебру перенесли немного дальше, а знак, судя по всему, забыли на старом месте.
ИСТОЧНИК KP.RU