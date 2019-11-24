В Омске из горящего общежития эвакуировали 230 человек

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-24T10:00:35+03:00

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Серьезное происшествие, едва не закончившееся трагически, случилось в Кировском округе Омска в ночь на воскресенье, 24 ноября.

– В 3.40 поступило сообщение о пожаре в общежитии по улице Авиагородок, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – По прибытии обнаружено, что горит комната на пятом этаже, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Эвакуировано 229 человек, еще один спасен по лестничным маршам звеном газодымозащитников. От МЧС в тушении было задействовано 8 единиц техники и 39 человек личного состава.

Пожар удалось локализовать в 4.10, полностью потушить – в 5.08. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU