В Омске пропал мужчина, которому стало плохо в очереди на медкомиссию

23 Нояб. 19:14 2019-11-23T19:14:30+03:00

Где он сейчас находится, никто из близких не знает

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«Комсомолка» уже писала практически о чрезвычайной сиутации, которая возникла в больницах на днях. Напомним, 22 ноября планировали изменить правила прохождения шоферской медкомиссии. В результате стоимость этой услуги должна была увеличиться сразу до пяти тысяч рублей. Те, кто не отел платить такие деньги, бились за возможность получить справку до повышения цены, буквально не на жизнь, а на смерть. Люди простаивали в огромных очередях, которые занимали с 4 часов утра. Некоторые не выдерживали напряжения и давки, кого-то даже увозили на скорой.

Судя по всему, одним из них стал 40-летний Алексей Майоров. Мужчина специально ради медкомиссии приехал в Омск из Марьяновского района. Вероятно, ему стало плохо, а после перестал выходить на связь с близкими.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, лицо овальное, короткие светло-рыжие волосы. На момент ухода был одет: синяя синтетическая шапка, темно-синяя куртка с капюшоном с черной опушкой, синие джинсы, темно-синие ботинки.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Алексея Майорова, сообщите по телефонам: 79-32-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU