СМИ: В отставку ушел глава омского депспорта Фадин

23 Нояб. 18:40 2019-11-23T18:40:56+03:00

Он проработал на посту менее двух лет

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Напомним, накануне в эфире «12 канала» губернатор Александр Бурков сообщил о ряде отставок, которые намечены в омской мэрии. И вот сегодня, 23 ноября, стало известно об уходе с поста главы департамента спорта Алексея Фадина. Об этом сообщает «Омск-Информ».

Как выяснилось, он написал заявление об увольнении по собственному желанию на этой неделе.

На посту 37-летний однофамилец Оксаны Фадиной проработал чуть более полутора лет – с 20 марта 2018 года. ДО этого он работал заместителем руководителя депспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU