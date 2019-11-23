СМИ: В отставку ушел глава омского депспорта Фадин
Он проработал на посту менее двух лет
Фото: mdms.omskportal.ru
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Напомним, накануне в эфире «12 канала» губернатор Александр Бурков сообщил о ряде отставок, которые намечены в омской мэрии. И вот сегодня, 23 ноября, стало известно об уходе с поста главы департамента спорта Алексея Фадина. Об этом сообщает «Омск-Информ».
Как выяснилось, он написал заявление об увольнении по собственному желанию на этой неделе.
На посту 37-летний однофамилец Оксаны Фадиной проработал чуть более полутора лет – с 20 марта 2018 года. ДО этого он работал заместителем руководителя депспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU