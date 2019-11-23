На трассе под Омском произошло смертельное ДТП
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Омском районе в ночь на 23 ноября. У 24-летнего местного жителя не было водительских прав, но он все равно сел за руль и поехал кататься по деревне Покрово-Иртышское.
В районе дома № 53 по улице Центральной он не справился с управлением, и «Лада» влетела в столб.
– В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU