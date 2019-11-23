На окраине Омска машина протаранила остановку

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-23T14:06:10+03:00

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В соцсети попало фото недавней аварии, которая произошла накануне поздно вечером на окраине города.

– 22 Партсъезда, остановка «Переезд». Пятница, она такая, – философски замечает автор поста.

А комментаторы в свою очередь гадают, как столб, на котором держится павильон, оказался посреди салона легковушки. Кстати, сама старая остановка, судя по тому, что для нее все обошлось с минимальными последствиями, сделана на совесть.

А вот влетевшее в нее авто, вероятно, восстановлению не подлежит и пойдет только на запчасти.

Официальной информации о состоянии людей, находившихся в машине, пока нет. Но очевидцы рассказывают, что авария обошлась без погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU