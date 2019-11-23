В Омске уже пятый год подряд падает рождаемость

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-23T13:00:30+03:00

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Региональные органы ЗАГС опубликовали статистику по рождаемости за девять месяцев 2019 года. Выяснилось, что вот уже пять дет подряд этот показатель в Омской области снижается.

С начала этого года на свет появились 14 343 младенца, из них 7330 мальчика и 7013 девочек. Это на 1785 детей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По подсчетам Омскстата, коэффициент рождаемости упал на 10%.

Для сравнения, в 2014 году коэффициент составлял 15,1 на 1000 человек (тогда родилось 29 761 детей), в 2015 – 14,4 (28 526 детей), в 2016 – 13,3 (26 310 детей), в 2017 – 11,5 (22 606 детей), в 2018 – 10,9 (21314 детей. В этом году этот показатель понизился до 9,9.

Больше всего малышей в 2019 году родились в Москаленском и Черлакском районах, меньше всего – в малонаселенных северных в Усть-Ишимском и Седельниковском районах.

В Омске за девять месяцев родились 8356 детей.

При этом средний возраст матери при рождении ребенка находится в обратной пропорции, он растет. В прошлом году он увеличился до 28,5 лет. Около 8,5 тыс. детей (59%) родились у матерей в возрасте 25–34 лет. На женщин 20–24 лет приходится 18%, около 16% – на матерей в возрасте 35–39 лет. У несовершеннолетних матерей родились 148 детей, у женщин старше 45 лет - 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU