2019-11-23T09:36:07+03:00
Общество

Омичей возил пьющий маршрутчик без водительских прав

Теперь ему временно придется переквалифицироваться в дворника
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
Изменить размер текста:

На улице Мельничной в Старом Кировске полицейские остановили для проверки автобус, ехавший по маршруту № 414. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что за жизни пассажиров отвечает человек, у которого даже нет прав. Как выяснилось, в 2018 году у него на 18 месяцев забрали водительское удостоверение за пьяную езду.

– Сотрудники ГИБДД составили на водителя административный протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Мировой судья определил нарушителю наказание в виде 100 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Люди падают в обморок»: Вступление новых правил шоферской медкомиссии отложили, но омичи продолжают штурмовать больницы
Как избежать проблем с ногами: красиво, удобно, не дорого?
Мошенники представились сотрудниками Пенсионного фонда и украли у омички 600 тысяч
Омичка требует с медиков 3 млн за смерть мужа
В Омске микроавтобус въехал в многоэтажный дом
Омичка отсудила 200 тысяч за падение на льду
Экс-министр областного правительства Меренков вышел на своду, проведя в колонии 8 месяцев
Как изменить адрес объекту недвижимости
Омский филиал компании «Россети Сибирь» планирует установить более 30 тысяч «умных» счетчиков
Полковника омского СКР Романа Оляницкого оставли под стражей
В Омске в мороз заасфальтировали и без того ровную дорогу
В Омске начался новый набор на курс детской бизнес-академии
В Омске у Музтеатра начали ставить главную елку
Tele2 покажет город будущего с 5G на Тверской
Как лучше оформить передачу прав на имущество
Не оплатил штраф вовремя – плати в двойном размере
Омича, набравшего 177 штрафов от ГИБДД, арестовали на 5 суток
Омичке-инвалиду, которая даже не умеет читать, в банках выдали кредитов на 318 тысяч
В ФСБ пресекли контрабанду леса на 600 миллионов через Омскую область
Стало известно, когда в Омске ляжет снег
У омичей есть возможность получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкалье
Омский рабочий, покалечившийся при падении с лесов, отсудил 250 тысяч
Внимание туристы! Россельхознадзор информирует
В Кадастровой палате омичи могут оформить договор при сделке с недвижимостью
«Росводоканал Омск» напоминает о передаче показаний счётчиков
Продолжительность жизни омичей в 2020 году увеличится до 67 лет – областное минтруда