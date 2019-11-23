Омичей возил пьющий маршрутчик без водительских прав

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-23T09:36:07+03:00

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На улице Мельничной в Старом Кировске полицейские остановили для проверки автобус, ехавший по маршруту № 414. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что за жизни пассажиров отвечает человек, у которого даже нет прав. Как выяснилось, в 2018 году у него на 18 месяцев забрали водительское удостоверение за пьяную езду.

– Сотрудники ГИБДД составили на водителя административный протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Мировой судья определил нарушителю наказание в виде 100 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU