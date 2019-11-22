Мошенники представились сотрудниками Пенсионного фонда и украли у омички 600 тысяч

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-22T14:28:33+03:00

Часть денег они сняли с карты пожилой женщины, кроме того умудрились оформить на нее полумиллионный кредит

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Пожилой омичке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником Пенсионного фонда. Собеседник сообщил пожилой женщине радостную новость – ей причитается единовременная выплата. Для этого ей надо сообщить все данные паспорта и банковской карты.

Уже размышляя, куда потратит свалившиеся на нее буквально с неба богатства, омичка доверчиво сообщила все, о чем ее просили. Только вот вместо прибыли лишилась 116 тысяч рублей – всех средств, которые лежали на ее карте. Потом выяснилось, что аферисты умудрились оформить на нее кредит в 517 тысяч. Деньги, разумеется, они также присвоили.

– В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят проверку всех обстоятельств произошедшего, устанавливают траекторию движения денежных средств и лиц, на чьих счетах они остановились. По итогам проверочных мероприятий будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU