2019-11-22T14:28:33+03:00
Происшествия

Мошенники представились сотрудниками Пенсионного фонда и украли у омички 600 тысяч

Часть денег они сняли с карты пожилой женщины, кроме того умудрились оформить на нее полумиллионный кредит
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В общей сложности аферисты завладели 629 тысячами рублей.В общей сложности аферисты завладели 629 тысячами рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пожилой омичке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником Пенсионного фонда. Собеседник сообщил пожилой женщине радостную новость – ей причитается единовременная выплата. Для этого ей надо сообщить все данные паспорта и банковской карты.

Уже размышляя, куда потратит свалившиеся на нее буквально с неба богатства, омичка доверчиво сообщила все, о чем ее просили. Только вот вместо прибыли лишилась 116 тысяч рублей – всех средств, которые лежали на ее карте. Потом выяснилось, что аферисты умудрились оформить на нее кредит в 517 тысяч. Деньги, разумеется, они также присвоили.

– В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят проверку всех обстоятельств произошедшего, устанавливают траекторию движения денежных средств и лиц, на чьих счетах они остановились. По итогам проверочных мероприятий будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как избежать проблем с ногами: красиво, удобно, не дорого?
Омичка требует с медиков 3 млн за смерть мужа
В Омске микроавтобус въехал в многоэтажный дом
Омичка отсудила 200 тысяч за падение на льду
Экс-министр областного правительства Меренков вышел на своду, проведя в колонии 8 месяцев
Как изменить адрес объекту недвижимости
Омский филиал компании «Россети Сибирь» планирует установить более 30 тысяч «умных» счетчиков
Полковника омского СКР Романа Оляницкого оставли под стражей
В Омске в мороз заасфальтировали и без того ровную дорогу
В Омске начался новый набор на курс детской бизнес-академии
В Омске у Музтеатра начали ставить главную елку
Tele2 покажет город будущего с 5G на Тверской
Как лучше оформить передачу прав на имущество
Не оплатил штраф вовремя – плати в двойном размере
Омича, набравшего 177 штрафов от ГИБДД, арестовали на 5 суток
Омичке-инвалиду, которая даже не умеет читать, в банках выдали кредитов на 318 тысяч
В ФСБ пресекли контрабанду леса на 600 миллионов через Омскую область
Стало известно, когда в Омске ляжет снег
У омичей есть возможность получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкалье
Омский рабочий, покалечившийся при падении с лесов, отсудил 250 тысяч
Внимание туристы! Россельхознадзор информирует
В Кадастровой палате омичи могут оформить договор при сделке с недвижимостью
«Росводоканал Омск» напоминает о передаче показаний счётчиков
Продолжительность жизни омичей в 2020 году увеличится до 67 лет – областное минтруда