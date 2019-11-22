Омичка требует с медиков 3 млн за смерть мужа
Несчастье случилось прямо под самый Новый год. 30 декабря 2018-го омичу стало плохо и его увезли на скорой в городскую клиническую больницу № 11. Там ему сделали несколько операций. Через месяц его состояние оставалось тяжелым. Несмотря на это пациента выписали из больницы.
Через пять дней ему стало совсем плохо. Мужчину отвезли уже в ГКБ № 1 имени Кабанова, где снова экстренно прооперировали. Но спасти его не удалось, пациент скончался.
Супруга умершего посчитала, что помощь ему оказали неквалифицированно и подала иск в суд. Она требует компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.
– Впоследствии она обратилась в страховую компанию с заявлением о проведении экспертизы качества оказания медицинской помощи, – рассказали в Кировском райсуде, куда поступило это дело. – По результатам экспертизы врачами-экспертами были установлены дефекты оказания медицинской помощи её супругу в БУЗОО «Городская клиническая больница № 11», которые выразились в том, что медицинская помощь была оказана несвоевременно и в ненадлежащем виде, а ее качество не соответствует действующим стандартам.
ИСТОЧНИК KP.RU