2019-11-22T14:14:25+03:00
Общество

Омичка требует с медиков 3 млн за смерть мужа

Мужчину выписали из больницы несмотря на плохое самочувствие, а через несколько дней он умер
Анна МИКУЛА
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Женщина требует в медиков 3 млн рублей.Женщина требует в медиков 3 млн рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Несчастье случилось прямо под самый Новый год. 30 декабря 2018-го омичу стало плохо и его увезли на скорой в городскую клиническую больницу № 11. Там ему сделали несколько операций. Через месяц его состояние оставалось тяжелым. Несмотря на это пациента выписали из больницы.

Через пять дней ему стало совсем плохо. Мужчину отвезли уже в ГКБ № 1 имени Кабанова, где снова экстренно прооперировали. Но спасти его не удалось, пациент скончался.

Супруга умершего посчитала, что помощь ему оказали неквалифицированно и подала иск в суд. Она требует компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.

– Впоследствии она обратилась в страховую компанию с заявлением о проведении экспертизы качества оказания медицинской помощи, – рассказали в Кировском райсуде, куда поступило это дело. – По результатам экспертизы врачами-экспертами были установлены дефекты оказания медицинской помощи её супругу в БУЗОО «Городская клиническая больница № 11», которые выразились в том, что медицинская помощь была оказана несвоевременно и в ненадлежащем виде, а ее качество не соответствует действующим стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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