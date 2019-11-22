2019-11-22T14:01:09+03:00
Происшествия

В Омске микроавтобус въехал в многоэтажный дом

В результате два человека с травмами попали в больницу
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
Изменить размер текста:

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 22 ноября, днем. В многоэтажный дом на улице Вавилова въехал «Крайслер Вояджер». Микроавтобус получил значительные повреждения. Пострадали и люди, находившиеся в салоне 53-летнего водителя и его пассажира, личность которого устанавливается, с травмами увезли в больницу.

Дом, судя по всему, пострадал несильно.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как избежать проблем с ногами: красиво, удобно, не дорого?
Мошенники представились сотрудниками Пенсионного фонда и украли у омички 600 тысяч
Омичка требует с медиков 3 млн за смерть мужа
Омичка отсудила 200 тысяч за падение на льду
Экс-министр областного правительства Меренков вышел на своду, проведя в колонии 8 месяцев
Как изменить адрес объекту недвижимости
Омский филиал компании «Россети Сибирь» планирует установить более 30 тысяч «умных» счетчиков
Полковника омского СКР Романа Оляницкого оставли под стражей
В Омске в мороз заасфальтировали и без того ровную дорогу
В Омске начался новый набор на курс детской бизнес-академии
В Омске у Музтеатра начали ставить главную елку
Tele2 покажет город будущего с 5G на Тверской
Как лучше оформить передачу прав на имущество
Не оплатил штраф вовремя – плати в двойном размере
Омича, набравшего 177 штрафов от ГИБДД, арестовали на 5 суток
Омичке-инвалиду, которая даже не умеет читать, в банках выдали кредитов на 318 тысяч
В ФСБ пресекли контрабанду леса на 600 миллионов через Омскую область
Стало известно, когда в Омске ляжет снег
У омичей есть возможность получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкалье
Омский рабочий, покалечившийся при падении с лесов, отсудил 250 тысяч
Внимание туристы! Россельхознадзор информирует
В Кадастровой палате омичи могут оформить договор при сделке с недвижимостью
«Росводоканал Омск» напоминает о передаче показаний счётчиков
Продолжительность жизни омичей в 2020 году увеличится до 67 лет – областное минтруда