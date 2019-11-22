В Омске микроавтобус въехал в многоэтажный дом
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 22 ноября, днем. В многоэтажный дом на улице Вавилова въехал «Крайслер Вояджер». Микроавтобус получил значительные повреждения. Пострадали и люди, находившиеся в салоне 53-летнего водителя и его пассажира, личность которого устанавливается, с травмами увезли в больницу.
Дом, судя по всему, пострадал несильно.
– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Фото: vk.com/55gibdd
ИСТОЧНИК KP.RU