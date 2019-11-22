В Омске микроавтобус въехал в многоэтажный дом

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-22T14:01:09+03:00

В результате два человека с травмами попали в больницу

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 22 ноября, днем. В многоэтажный дом на улице Вавилова въехал «Крайслер Вояджер». Микроавтобус получил значительные повреждения. Пострадали и люди, находившиеся в салоне 53-летнего водителя и его пассажира, личность которого устанавливается, с травмами увезли в больницу.

Дом, судя по всему, пострадал несильно.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: vk.com/55gibdd

ИСТОЧНИК KP.RU