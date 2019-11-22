Омичка отсудила 200 тысяч за падение на льду

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-22T13:50:10+03:00

Гололед перед домом обошелся коммунальщикам в 200 тысяч. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Инцидент произошел в Ленинском округе. Местная жительница поскользнулась на обледеневшей дорожке перед своим домом и упала. В результате женщина получила серьезные травмы и была вынуждена долго лечиться.

Выздоровев, она обратилась с иском к нерадивым коммунальщикам в суд.

– В ходе рассмотрения дела доводы истца нашли свое подтверждение и судом установлено, что Управляющая компания не надлежащим образом обслуживала придомовую территорию дома, где живет истец в соответствии с договором управления и постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно при гололеде не обработала придомовую территорию жилого многоквартирного дома пескосоляной смесью, – рассказали в Ленинском районном суде. – Судом заявленное требование о компенсации морального вреда было удовлетворено частично, в сумме 200000 рублей.

Приговор не вступил в силу, ответчик уже подал апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU