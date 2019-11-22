Омичка отсудила 200 тысяч за падение на льду
Инцидент произошел в Ленинском округе. Местная жительница поскользнулась на обледеневшей дорожке перед своим домом и упала. В результате женщина получила серьезные травмы и была вынуждена долго лечиться.
Выздоровев, она обратилась с иском к нерадивым коммунальщикам в суд.
– В ходе рассмотрения дела доводы истца нашли свое подтверждение и судом установлено, что Управляющая компания не надлежащим образом обслуживала придомовую территорию дома, где живет истец в соответствии с договором управления и постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно при гололеде не обработала придомовую территорию жилого многоквартирного дома пескосоляной смесью, – рассказали в Ленинском районном суде. – Судом заявленное требование о компенсации морального вреда было удовлетворено частично, в сумме 200000 рублей.
Приговор не вступил в силу, ответчик уже подал апелляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU