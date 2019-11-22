2019-11-22T12:00:24+03:00
Общество

В Омске в мороз заасфальтировали и без того ровную дорогу

В мороз отремонтировали участок на 8-й Линии
Анна МИКУЛА
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Как повлияет ремонт в мороз на качество дорожного полотна, выяснится весной.Как повлияет ремонт в мороз на качество дорожного полотна, выяснится весной.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Омске отремонтировали еще одну, дорогу, но горожане оказались этим недовольны. Как выяснилось, привести в порядок почему-то решили 200-метровый участок дороги на улице 8-й Линии. При этом местные жители заверяют: он и до этого был в нормальном состоянии.

Тем не менее, старый асфальт там сняли и на его место уложили новый. Делать это решили в морозы.

– На участке дороги по улице 8-й Линии от ул. Масленникова до ул. 20 лет РККА проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы проведены в связи с изношенностью дорожного полотна и необходимостью регулярного ремонта этого участка, – цитирует «Омск-информ» пресс-службу БУ «УДХиБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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