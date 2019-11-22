В Омске у Музтеатра начали ставить главную елку

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-22T10:31:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Начинается монтаж главной городской елки. В этом году она будет установлена не на Зеленом острове, как это бывало обычно, а на площади у Музыкального театра. Ожидается, что установка ели займет несколько недель. Всю работу планируется закончить до 15 декабря.

Стали известны подробности монтажа зеленой красавицы. Оказывается, состоять она будет из нескольких деревьев. В ближайшие дни соберут собрать многометровый каркас, в который позже будут вставлены сосны и сосновые лапы. По мнению властей, это позволяет создать красивое и пышное дерево.

- Для создания главной новогодней красавицы используются специальные деревья, выращенные в питомниках, где налажена система постоянного воспроизводства хвойников, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU