2019-11-22T10:31:40+03:00
Общество

В Омске у Музтеатра начали ставить главную елку

Правда, состоять она будет из нескольких деревьев
Станислав МУХИН
Поделиться:
Она будет состоять из нескольких деревьев.Она будет состоять из нескольких деревьев.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Изменить размер текста:

Начинается монтаж главной городской елки. В этом году она будет установлена не на Зеленом острове, как это бывало обычно, а на площади у Музыкального театра. Ожидается, что установка ели займет несколько недель. Всю работу планируется закончить до 15 декабря.

Стали известны подробности монтажа зеленой красавицы. Оказывается, состоять она будет из нескольких деревьев. В ближайшие дни соберут собрать многометровый каркас, в который позже будут вставлены сосны и сосновые лапы. По мнению властей, это позволяет создать красивое и пышное дерево.

- Для создания главной новогодней красавицы используются специальные деревья, выращенные в питомниках, где налажена система постоянного воспроизводства хвойников, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как избежать проблем с ногами: красиво, удобно, не дорого?
Мошенники представились сотрудниками Пенсионного фонда и украли у омички 600 тысяч
Омичка требует с медиков 3 млн за смерть мужа
В Омске микроавтобус въехал в многоэтажный дом
Омичка отсудила 200 тысяч за падение на льду
Экс-министр областного правительства Меренков вышел на своду, проведя в колонии 8 месяцев
Как изменить адрес объекту недвижимости
Омский филиал компании «Россети Сибирь» планирует установить более 30 тысяч «умных» счетчиков
Полковника омского СКР Романа Оляницкого оставли под стражей
В Омске в мороз заасфальтировали и без того ровную дорогу
В Омске начался новый набор на курс детской бизнес-академии
Tele2 покажет город будущего с 5G на Тверской
Как лучше оформить передачу прав на имущество
Не оплатил штраф вовремя – плати в двойном размере
Омича, набравшего 177 штрафов от ГИБДД, арестовали на 5 суток
Омичке-инвалиду, которая даже не умеет читать, в банках выдали кредитов на 318 тысяч
В ФСБ пресекли контрабанду леса на 600 миллионов через Омскую область
Стало известно, когда в Омске ляжет снег
У омичей есть возможность получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкалье
Омский рабочий, покалечившийся при падении с лесов, отсудил 250 тысяч
Внимание туристы! Россельхознадзор информирует
В Кадастровой палате омичи могут оформить договор при сделке с недвижимостью
«Росводоканал Омск» напоминает о передаче показаний счётчиков
Продолжительность жизни омичей в 2020 году увеличится до 67 лет – областное минтруда