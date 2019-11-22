2019-11-22T08:32:44+03:00
Общество

Омичке-ивалиду, которая даже не умеет читать, в банках выдали кредитов на 318 тысяч

В итоге деньги присвоила соцработница потерпевшей
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Аферистку приговорили к 1,5 года колонии условно.Аферистку приговорили к 1,5 года колонии условно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Довольно странный инцидент произошел в Большереченском районе. 32-летняя местная жительница из-за заболевания не умела читать и писать. Ухаживавшая за ней 41-летняя соцработница втерлась к инвалиду в доверие и уговорила взять для нее несколько кредитов на общую сумму 318 тысяч рублей. Потерпевшая до конца понимала, что от нее требуется, но согласилась.

Самое удивительное в этой истории, что банки выдали недееспособной заявительнице кредит. Деньги присвоила ее «благодетельница». Они их тратила на бытовую технику, стройматериалы и корм для скота, а вот долг из своей пенсии по инвалидности пришлось отдавать ее подопечной.

В итоге в дело пришлось вмешаться в прокуратуру. Хозяйственную соцработницу-аферистку судили.

– Вину в совершении преступления женщина не признала, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также в соответствии с приговором суда она обязана возместить причиненный преступлением ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФСБ пресекли контрабанду леса на 600 миллионов через Омскую область
Стало известно, когда в Омске ляжет снег
У омичей есть возможность получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкалье
Омский рабочий, покалечившийся при падении с лесов, отсудил 250 тысяч
Внимание туристы! Россельхознадзор информирует
В Кадастровой палате омичи могут оформить договор при сделке с недвижимостью
«Росводоканал Омск» напоминает о передаче показаний счётчиков
Продолжительность жизни омичей в 2020 году увеличится до 67 лет – областное минтруда
Обучение IT-шников началось 18 ноября.
В Омске врачи по ошибке сообщили родным пациентки о ее смерти
Встречаем 2020 по всем правилам
Омички за развал чужой семьи устроили медсестре больницы разборки
В Омской области замерзает школа
Чиновницам омской мэрии, осужденным за взятки, отменили приговор
В Омске прошло первое заседание клуба «Ростелекома» с представителями крупного бизнеса
Омич, которого СМИ «арестовали» за разглашение гостайны, возглавил ростовское УФСИН
При проверке омского транспорта обнаружили 157 нарушений
Омич, занимаясь спортом, уронил себе на голову тяжеленную гирю
В Омске через интернет можно было купить поддельные медсправки и дипломы
В омской мэрии объяснили, почему школьников накормили синим омлетом
В Омской области разбитые дороги отремонтируют по решению суда
«Не укради»: Омичка воровала деньги в храмах и больницах
Чиновников из Омской области, разрешивших незаконно рубить лес, будут судить
Омичка отсудила у страховой почти 2 миллиона за угнанное авто
Игорь Безель (Банк Уралсиб): «Рефинансирование кредитов – удобный способ снизить ежемесячный платеж по кредиту»
С поезда сняли пьяных вахтовиков, ехавших в Омск
Омича, севшего за руль пьяным, оправили в колонию
Высокооплачиваемым IT-шником можно стать в любом возрасте