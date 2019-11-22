Омичке-ивалиду, которая даже не умеет читать, в банках выдали кредитов на 318 тысяч

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-22T08:32:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Довольно странный инцидент произошел в Большереченском районе. 32-летняя местная жительница из-за заболевания не умела читать и писать. Ухаживавшая за ней 41-летняя соцработница втерлась к инвалиду в доверие и уговорила взять для нее несколько кредитов на общую сумму 318 тысяч рублей. Потерпевшая до конца понимала, что от нее требуется, но согласилась.

Самое удивительное в этой истории, что банки выдали недееспособной заявительнице кредит. Деньги присвоила ее «благодетельница». Они их тратила на бытовую технику, стройматериалы и корм для скота, а вот долг из своей пенсии по инвалидности пришлось отдавать ее подопечной.

В итоге в дело пришлось вмешаться в прокуратуру. Хозяйственную соцработницу-аферистку судили.

– Вину в совершении преступления женщина не признала, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также в соответствии с приговором суда она обязана возместить причиненный преступлением ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU