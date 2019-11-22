2019-11-22T08:10:44+03:00
Происшествия

В ФСБ пресекли контрабанду леса на 600 миллионов через Омскую область

Преступники подделывали документы
Станислав МУХИН
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Крупную контрабанду пресекли сотрудники ФСБ и МВД. В операции были задействованы силовики Томской, Омской и Новосибирской областей. Через наш регион незаконно вывозили гектары ценных пород леса. Один из грузовиков с древесиной задержали на границе Омской области.

- Мужчина и женщина организовали незаконную отправку большегрузных автомобилей через государственную границу РФ с древесиной хвойных пород. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций, на поставку лесоматерилов, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительный ущерб от действий группировки уже оценили в 600 млн. На черных лесорубов завели уголовные дела. У них дома в Томской и Новосибирской областях проведены обыски. Подозреваемые задержаны.

Контрабанда Леса в Омской области.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

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