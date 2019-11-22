Стало известно, когда в Омске ляжет снег

СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-22T07:24:19+03:00

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Необычный для Сибири ноябрь в этом году в Омской области. Зимнии морозы уже пришли, но снега так и нет. И это за неделю до начала декабря. Однако в ближайшие дни осадки все-таки пройдут над Омской областью. Об этом сообщают синоптики.

В выходные и в начале следующей недели обещают снежную погоду. Осадки будут идти все воскресенье и понедельник. Продолжатся они и на следующей недели. А это значит, что снежный покров, наконец, ляжет в регионе.

Со снегом в Омск придет и потепление. В выходные и начале недели дневная температура будет колебаться от -4 до -9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU