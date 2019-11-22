Омский рабочий, покалечившийся при падении с лесов, отсудил 250 тысяч
Омич работал на стройке на лесах. В какой-то момент настил соскользнул, и мужчина рухнул вниз с высоты более четырех метров. В результате он получил травмы и вынужден был долгое время лечиться.
Потерпевший подал иск о взыскании морального вреда на ООО СК «Вертикаль», на которое работал. Он требовал выплатить ему 700 тысяч рублей.
Ответчик заявил, что несчастный случай произошел по вине работника и просил уменьшить размер компенсации.
– Суд пришел к выводу, что в случившемся несчастном случае есть вина работодателя, который не смог создать безопасных условий труда, – рассказали в Ленинском районном суде, где рассматривали иск. – Однако сумму компенсации морального вреда суд уменьшил, взыскав с ответчика 250 000 рублей, а также судебные расходы в размере 2 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU