2019-11-22T04:59:53+03:00
Общество

Омский рабочий, покалечившийся при падении с лесов, отсудил 250 тысяч

Изначально он требовал выплатить ему почти втрое больше
Анна МИКУЛА
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Омичу выплатят 250 тысяч рублей.Омичу выплатят 250 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
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Омич работал на стройке на лесах. В какой-то момент настил соскользнул, и мужчина рухнул вниз с высоты более четырех метров. В результате он получил травмы и вынужден был долгое время лечиться.

Потерпевший подал иск о взыскании морального вреда на ООО СК «Вертикаль», на которое работал. Он требовал выплатить ему 700 тысяч рублей.

Ответчик заявил, что несчастный случай произошел по вине работника и просил уменьшить размер компенсации.

– Суд пришел к выводу, что в случившемся несчастном случае есть вина работодателя, который не смог создать безопасных условий труда, – рассказали в Ленинском районном суде, где рассматривали иск. – Однако сумму компенсации морального вреда суд уменьшил, взыскав с ответчика 250 000 рублей, а также судебные расходы в размере 2 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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