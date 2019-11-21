Продолжительность жизни омичей в 2020 году увеличится до 67 лет – областное минтруда

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-21T15:41:32+03:00

Продолжительность жизни омичей увеличится до 67 лет, уверены в областном минтруда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом во время публичных слушаний по бюджету заявил региональный министр труда и соцразвития Куприянов

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 ноября, в региональном правительстве прошли публичные слушания по бюджету Омской области на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

В следующем году главный финансовый документ региона будет социальным. На эту сферу планируют направить две трети всех расходов. С 1 января бюджет сможет распоряжаться дополнительными 19,3 млрд рублей, полученных от целевых безвозмездных поступлений. Эти средства потратят на нацпроекты – образование, дороги и благоустройство. Например, в следующем году в Омске приступят к строительству семи детских садов.

В том числе с докладом перед собравшимися выступил областной министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

Он рассказал о мерах поддержки многодетных семей, переселенцев, а также пожилых людей. И сообщил, что в следующем году появятся дополнительные 100 мест в геронтологическом центре.

– В следующем году продолжительность жизни жителей Омской области увеличится до 63 лет, – обнадежил собравшихся Владимир Куприянов.

В целом проект бюджета рекомендовали к рассмотрению депутатами Заксобрания в первом чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU