Омички за развал чужой семьи устроили медсестре больницы разборки

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-21T13:07:32+03:00

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За настоящим мексиканским сериалом пришлось наблюдать пациентам одной из омских больниц. Там в кабинет медсестры ворвались две разъяренные женщины. Всю свою агрессию они выплеснули на сотрудницу клиники. Омички материли медсестру и угрожали расправой. Они обвиняли медика в развале семьи своего общего родственника. Пришлось вызывать полицию.

- 58-летняя и 62-летняя женщины пришли к медсестре, чтобы выяснить отношения, - рассказали в пресс-службе омской Росгвардии.

Прибывшие сотрудники ведомства обнаружили в коридоре больницы разъяренных женщин. Их пришлось успокаивать. После этого женщин доставили для разбирательств в отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU