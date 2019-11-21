2019-11-21T09:01:18+03:00
Общество

Омич, которого СМИ «арестовали» за разглашение гостайны, возглавил ростовское УФСИН

Как выяснилось, к преступлению может быть причастен его начальник, место которого Константин Сенокосов сейчас и занял
Анна МИКУЛА
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Фото: 61.fsin.suФото: 61.fsin.su
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На днях бывший тогда первым замначальника УФСИН по Ростовской области Константин Сенокосов с удивлением узнал от журналистов, что его арестовали по обвинению в разглашении гостайны. Мужчина в это время находился с семьей в Омске.

Вскоре все прояснилось. Оказалось, к преступлению может быть причастен непосредственный начальник Сенокосова Муслим Даххаев. Пока идет проверка и Даххаев подозреваемых.

На время следствия Константин Сенокосов назначен исполняющим обязанности начальника ГУФСИН по Ростовской области.

Напомним, он родился в Кемеровской области, но долгое время работал в Омске. В нашем городе он был замглавы оперативного управления в областном УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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