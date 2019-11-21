Омич, которого СМИ «арестовали» за разглашение гостайны, возглавил ростовское УФСИН
На днях бывший тогда первым замначальника УФСИН по Ростовской области Константин Сенокосов с удивлением узнал от журналистов, что его арестовали по обвинению в разглашении гостайны. Мужчина в это время находился с семьей в Омске.
Вскоре все прояснилось. Оказалось, к преступлению может быть причастен непосредственный начальник Сенокосова Муслим Даххаев. Пока идет проверка и Даххаев подозреваемых.
На время следствия Константин Сенокосов назначен исполняющим обязанности начальника ГУФСИН по Ростовской области.
Напомним, он родился в Кемеровской области, но долгое время работал в Омске. В нашем городе он был замглавы оперативного управления в областном УФСИН.
ИСТОЧНИК KP.RU