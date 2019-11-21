При проверке омского транспорта обнаружили 157 нарушений

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-21T08:40:30+03:00

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Областная Госавтоинспекция провела массовую проверку общественного транспорта в городе. В результате за два дня выявили 157 нарушений. В том числе: 27 нарушений правил перевозки людей; один случай управления транспортным средством, не прошедшим техосмотр, и другие. Также в 30 случаях пассажиров возили на неисправных автобусах.

– Если вы видите, что водитель управляет автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо допускает грубые нарушения Правил дорожного движения, немедленно позвоните и сообщите об этом в полицию по телефонам 79-35-04 или 02, – призывает омичей региональная Госавтоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU