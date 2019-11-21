2019-11-21T08:31:56+03:00
Общество

Омич, занимаясь спортом, уронил себе на голову тяжеленную гирю

Его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой
Анна МИКУЛА
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Вместо того, чтобы оздоровиться, омич попал на больничную койку.Вместо того, чтобы оздоровиться, омич попал на больничную койку.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Вместо того, чтобы оздоровиться, омич попал на больничную койку.

Инцидент произошел на днях с жителем Кировского округа, который решил накачать мышцы. 46-летний мужчина занимался физкультурой. В какой-то момент он не удержал поднятую гирю, и она упала ему прямо на голову.

В результате последователя ЗОЖ увезли в городскую клиническую больницу № 1 с ушибом мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Теперь ему предстоит долгое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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