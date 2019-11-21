В мэрии объяснили, почему школьников накормили синим омлетом

СЕГОДНЯ 08:05 2019-11-21T08:05:11+03:00

Выяснилось, что еда была свежая, просто приготовили ее в неправильной посуде

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Ученики омской школы № 15 с опаской поглядывали на завтрак, который им предложили в столовой учебного заведения. На тарелках лежал омлет с непонятными синими пятнами, похожими на плесень. Вместо того, чтобы есть эту подозрительную субстанцию, дети сфотографировали ее и выложили снимки в соцсети.

В мэрии оперативно прокомментировали инцидент. Как выяснилось, ничего страшного в общем-то не случилось.

– Специалистами департамента образования администрации города Омска организована внеплановая проверка организации питания в школе, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Выяснилось, что для приготовления блюда сотрудники пищеблока использовали противень, который не предназначен для омлета. В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов. Внешний вид омлета не повлиял на вкусовые качества и консистенцию. Вместе с тем омлет сняли с реализации, родителям администрацией общеобразовательного учреждения принесены извинения за несостоявшийся завтрак. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU