2019-11-21T07:53:27+03:00
Общество

В Омской области разбитые дороги отремонтируют по решению суда

Пока проезжая часть в Павлоградском районе выглядит как после бомбежки
Анна МИКУЛА
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Вероятно, теперь дорожникам придется ждать весны, чтобы приступить к работам.Вероятно, теперь дорожникам придется ждать весны, чтобы приступить к работам.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сразу несколько дорог в Павлоградском районе – Павлоградка–Южное, Павлоградка–Юрьевка, Павлоградка–Тихвинка – уже долгое время напоминают полосу препятствий. Водители вынуждены маневрировать между многочисленных ямы и выбоин.

Местных чиновников уже обязали привести проезжую часть в порядок. Во уже начались морозы, а ухабы остались на своем прежнем месте. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

– В суд был направлен иск об обязании КУ ОО «Управление УДХ Омской области» устранить выявленные нарушения законодательства путем проведения ремонта участка автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Павлоградский районный суд Омской области в полном объеме удовлетворил требования. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Правда, восстанавливать разрушенное полотно теперь рабочие смогут лишь с наступлением тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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