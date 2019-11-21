«Не укради»: Омичка воровала деньги в храмах и больницах

СЕГОДНЯ 07:48 2019-11-21T07:48:24+03:00

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На поток поставила кражи из кошельков и сумок 45-летняя омичка. Не гнушалась она воровать даже у беременных и прихожанок храма. Установлено, что первая кража случилась еще в марте прошлого года. Женщина завела непринужденный разговор с одной из будущих матерей в больнице. Пока они общались, воровка прикрыла сумку собеседницы газетой и вытащила 5 тысяч рублей.

Похожая ситуация была и в другой больнице, только там добычей омички стали 15 тысяч рублей. Последняя кража состоялась в одном из местных храмов. Во время службы прихожанка неосмотрительно поставила сумку на пол, чем и воспользовалась воровка. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, доказать преступления удалось с помощью камер видеонаблюдения. На омичку завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU