Омичка отсудила у страховой почти 2 миллиона за угнанное авто

СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-21T06:56:24+03:00

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В судебную тяжбу вылилось общение со страховой для омички, у которой украли машину. Иномарка была застрахована по КАСКО на 1 миллион рублей. Авто сибирячки украли с автостоянки, после чего ее объявили в розыск. Нашли лишь обгоревшие останки машины. Женщина пошла в свою страховую, но выплачивать неустойку там отказались. Дело дошло до суда.

Там истица, естественно, победила. Как рассказали в Ленинском суде, страховую обязали выплатить 1 миллион 800 тысяч. 800 тысяч составили штраф за неисполнение обязательств, просрочка и моральная компенсация. Скорее всего, омичка после такого неудачного опыта сменила страховую.

ИСТОЧНИК KP.RU