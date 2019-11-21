С поезда сняли пьяных вахтовиков, ехавших в Омск

СЕГОДНЯ 05:34 2019-11-21T05:34:33+03:00

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Не слишком приятное соседство досталось людям, ехавшим 19 ноября в поезде «Москва–Томск». В Кирове в вагон зашли мужчины и почти сразу решили выпить за знакомство. Как выяснилось, один из них из Саратовской области, двое других – из Волгоградской. Все трое оказались вахтовиками, которые направлялись в Омск. Впрочем, до места назначения они так и не добрались.

Пьяные вахтовики начали громко разговаривать. Когда их просили общаться потише, отвечали матом.

Как сообщили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте, в итоге буйных пассажиров, которым 24, 29 и 31 год, сняли с поезда на станции Верещагино Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU