2019-11-21T05:34:33+03:00
Происшествия

С поезда сняли пьяных вахтовиков, ехавших в Омск

Трое пассажиров устроили дебош, едва сели в вагон
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Не слишком приятное соседство досталось людям, ехавшим 19 ноября в поезде «МоскваТомск». В Кирове в вагон зашли мужчины и почти сразу решили выпить за знакомство. Как выяснилось, один из них из Саратовской области, двое других – из Волгоградской. Все трое оказались вахтовиками, которые направлялись в Омск. Впрочем, до места назначения они так и не добрались.

Пьяные вахтовики начали громко разговаривать. Когда их просили общаться потише, отвечали матом.

Как сообщили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте, в итоге буйных пассажиров, которым 24, 29 и 31 год, сняли с поезда на станции Верещагино Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновницам омской мэрии, осужденным за взятки, отменили приговор
В Омске прошло первое заседание клуба «Ростелекома» с представителями крупного бизнеса
Омич, которого СМИ «арестовали» за разглашение гостайны, возглавил ростовское УФСИН
При проверке омского транспорта обнаружили 157 нарушений
Омич, занимаясь спортом, уронил себе на голову тяжеленную гирю
В Омске через интернет можно было купить поддельные медсправки и дипломы
В мэрии объяснили, почему школьников накормили синим омлетом
В Омской области разбитые дороги отремонтируют по решению суда
«Не укради»: Омичка воровала деньги в храмах и больницах
Чиновников из Омской области, разрешивших незаконно рубить лес, будут судить
Омичка отсудила у страховой почти 2 миллиона за угнанное авто
Игорь Безель (Банк Уралсиб): «Рефинансирование кредитов – удобный способ снизить ежемесячный платеж по кредиту»
Омича, севшего за руль пьяным, оправили в колонию
Высокооплачиваемым IT-шником можно стать в любом возрасте