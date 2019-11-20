Омича, севшего за руль пьяным, оправили в колонию

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-20T14:49:08+03:00

Мужчина уже был лишен прав, но это его не остановило. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мужчина уже был лишен прав, но это его не остановило

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В августе 22-летнего жителя Октябрьского округа уже ловили пьяным за рулем. Тогда у молодого человека отобрали водительские права и назначили ему 200 часов обязательных работ. Но его это ничему не научило. В сентябре он снова напился и поехал кататься. Его опять остановили полицейские. При этом выяснилось, что ехал он с суда, где в отношении него рассматривалось аналогичное дело

– Требования инспектора ДПС о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством РФ, мужчина не выполнил, тем самым признав себя лицом, находящимся в состоянии опьянения, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе расследования уголовного дела сотрудникам дознания пояснил, что не видел в этом смысла, так как утром употреблял спиртное.

Мужчину признали виновным ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного деяния). Его приговорили к 6 месяцам и 15 суткам в колонии общего режима и лишению водительских прав на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU