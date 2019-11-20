Пьяный омич из мести сжег дом бывшей жены

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-20T14:12:32+03:00

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Едва не закончился трагедией пожар в одном из сел Горьковского района. А все началось после ссоры 28-летнего омича со своей бывшей женой. Он недавно освободился из тюрьмы, где сидел за кражу. Жил после отсидки с бывшей, но к тому моменту пара уже развелась. Накануне они поссорились. Вернувшийся домой омич бывшую жену не обнаружил.

Как рассказала в пресс-службе омской полиции, тогда пьяный сибиряк открыл на кухне газовый баллон, отсоединил шланг от плиты, поджег газ. Баллон вынес из жилища сосед. А сам поджигатель отправился искать бывшую и выяснять отношения с ней. Нашел ее омич у друзей, которые не стали открывать двери агрессивному земляку. Приехавший на место событий участковый задержал сельчанина.

Половина дома после пожара выгорела полностью, вторую часть жилища удалось отстоять. Тем не менее, за поджог и уничтожение чужого имущества сибиряку грозит уголовное дело. Ущерб от его действий оценили в полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU