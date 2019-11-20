Под Омском на видео сняли, как пожарного обдало огнем после взрыва
Крупный пожар произошел в селе Азово. Там в сарае одного из частных домов вспыхнула машина. С горящей иномарки огонь перекинулся на строение. Момент тушения пожара попал на видео, которое появилось в социальных сетях.
Все могло закончиться трагично. На кадрах видно, что жилище полыхает. Из строения вырываются огромные языки пламени. В какой-то момент происходит мощный взрыв. Пожарного, который находился в десятках метров от эпицентра хлопка и растягивал специальный рукав с водой, обдало пламенем. По кадрам видео можно было бы сделать вывод, что спасатель серьезно пострадал. Однако, как рассказали в региональном МЧС, все закончилось хорошо. Благодаря тому, что пожарный соблюдал технику безопасности, он не пострадал. Справились в МЧС и с огнем.
Под Омском пожарного после взрыва обдало огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU