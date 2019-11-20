Стало известно, кто из омичей получит право на 10 дней бесплатного проезда
В мае будущего года вся страна будет праздновать 75-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной Войне. Традиционно местные власти оказывают меры единовременной поддержки ветеранам. В Омской области подписано распоряжение, по которому бывшие фронтовики в мае следующего года получат льготу. Как сообщает "Новый Омск", региональное правительство подписало указ о предоставлении ветеранам и одному лицу, сопровождающему их, право на бесплатный проезд в течение 10 лет.
Воспользоваться им можно с 3 по 12 мая 2020 года. Льгота будет действовать во всех видах общественного транспорта кроме такси. Сейчас на территории Омской области проживает менее 1000 ветеранов.
ИСТОЧНИК KP.RU