Стало известно, кто из омичей получит право на 10 дней бесплатного проезда

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-20T11:15:34+03:00

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В мае будущего года вся страна будет праздновать 75-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной Войне. Традиционно местные власти оказывают меры единовременной поддержки ветеранам. В Омской области подписано распоряжение, по которому бывшие фронтовики в мае следующего года получат льготу. Как сообщает "Новый Омск", региональное правительство подписало указ о предоставлении ветеранам и одному лицу, сопровождающему их, право на бесплатный проезд в течение 10 лет.

Воспользоваться им можно с 3 по 12 мая 2020 года. Льгота будет действовать во всех видах общественного транспорта кроме такси. Сейчас на территории Омской области проживает менее 1000 ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU