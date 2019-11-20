2019-11-20T10:54:48+03:00
Общество

В подземном переходе Омска появился танк

Он очень удивил жителей
Станислав МУХИН
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Необычный арт-объект удивил омичей.Необычный арт-объект удивил омичей.Фото: ВКонтакте
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Необычную картину наблюдали омичи в подземном переходе у библиотеки Пушкина. Там неожиданно появился танк. Арт-объект выполнен таким образом, что создается иллюзия будто он пробил стену и въехал в переход. Вокруг лежат искусственные кирпичи. Фото инсталляции появилось в соцсетях.

Омичи недоумевают, что должна означать эта конструкция и почему она появилась сейчас и именно в этом месте. Никаких поясняющих табличек рядом с танком нет. Арт-объект удивил многих горожан. Но нашлись и недовольные: некоторые омичи продолжают рефлексировать по поводу упущенной подземки.

- Лучше бы метро достроили, а не инсталляции непонятные делали, - написал один из жителей в соцсетях.

Как позже стало известно "Комсомолке", арт-объект был создан для продвижения военного пост-апокалиптического фильма. Промо-акцию запустил один из российских телеканалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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