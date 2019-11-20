2019-11-20T10:04:09+03:00
Происшествия

На севере Омской области в горящем доме погибли мужчина и ребенок

11-летний мальчик там даже не жил – он просто зашел к соседям в гости
Анна МИКУЛА
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Страшное происшествие случилось в Тарском районе.Страшное происшествие случилось в Тарском районе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Страшное происшествие случилось днем 19 ноября в Тарском районе. В деревне Гриневичи загорелся рубленый деревянный дом. В тот момент там находились 49-летний мужчина и 11-летний мальчик. К сожалению, они так и не смогли выбраться из огненной ловушки.

Как выяснилось, погибший ребенок даже не жил в этом доме, он просто пришел в гости к соседям.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

– Следователями проведен осмотр места происшествия, выдвинута версия о причине пожара – неисправность электропроводки, но более точно будет установлено в ходе назначенной следователем пожарно-технической экспертизы, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Причины смерти людей будут установлены судебно-медицинской экспертизой, предварительно – острое отравление продуктами горения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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