На севере Омской области в горящем доме погибли мужчина и ребенок
Страшное происшествие случилось днем 19 ноября в Тарском районе. В деревне Гриневичи загорелся рубленый деревянный дом. В тот момент там находились 49-летний мужчина и 11-летний мальчик. К сожалению, они так и не смогли выбраться из огненной ловушки.
Как выяснилось, погибший ребенок даже не жил в этом доме, он просто пришел в гости к соседям.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
– Следователями проведен осмотр места происшествия, выдвинута версия о причине пожара – неисправность электропроводки, но более точно будет установлено в ходе назначенной следователем пожарно-технической экспертизы, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Причины смерти людей будут установлены судебно-медицинской экспертизой, предварительно – острое отравление продуктами горения. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU