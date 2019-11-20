Омича, третий раз попавшегося на пьяной езде, пасадили в тюрьму

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-20T08:46:23+03:00

За решеткой он проведет полгода и не факт, что потом снова не сядет пьяным за руль

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Необъяснимое упорство и желание водить машину пьяным стало предметом уголовного дела на 22-летнего омича. Раз за разом он садился нетрезвым за руль, и его постоянно ловили инспекторы ДПС. В первый раз сибиряк отделался лишением прав. Однако почти сразу же он снова попался на пьяной езде. И уже тогда нарушителю назначали 200 часов обязательных работ по уголовному дело.

Однако это его совсем не отрезвило, во всех смыслах этого слова. В день судебного заседание по уголовному делу омич, уже лишенный прав, снова был остановлен инспекторами. От прохождения медицинского освидетельствования парень отказался, чем признал сою вину. В итоге суд отправил его за решетку и лишил прав на 3 года. В колонии любитель пьяной езды проведет 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU