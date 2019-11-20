Машину омича, таинственно пропавшего на севере области, нашли в реке

СЕГОДНЯ 08:12 2019-11-20T08:12:25+03:00

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Уже почти неделю безуспешно пока ищут 34-летнего сибиряка Владимира Мандрика. Он бесследно исчез несколько дней назад в селе Качесово Муромцевского района. Мужчина вышел из дома еще 15 ноября и просто пропал. Родные сразу же забили тревогу и начали поиски Владимира Мандрика. Однако они пока не дали результатов.

В социальных сетях близкие пропавшего сообщили, что была найдена машина сибиряка - "Тойота Калдина". ее обнаружили в реке Иртыш. И что самое странное, она была закрыта, а внутри было пусто. Что могло случиться, пока не понятно. Поиски бесследно исчезнувшего 34-летнего омича продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU