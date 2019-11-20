2019-11-20T04:27:35+03:00
Происшествия

Жителя Омской области отправили в колонию за смерть ребенка

Там он проведет больше года
Анна МИКУЛА
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Мужчину отправили в колонию на год и три месяца.Мужчину отправили в колонию на год и три месяца.Фото: Архив "КП"
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Трагедия случилась в поселке Северо-Любинский летом. Вечером 18 июля местный житель работал во дворе своего частного дома. Он отвлекся, оставив без присмотра оголенный провод под напряжением. В этот момент за него схватилась годовалая падчерица сельчанина. Девочка получила сильнейший удар электротоком, от которого скончалась на месте.

Мужчину судили за причинение смерти по неосторожности.

– Приговором районного суда подсудимому, имеющему непогашенную судимость, назначено наказание в виде 1,3 года лишения свободы, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Он взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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