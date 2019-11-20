«Ерунда это все!»: Омский продавец газет Андрей Кулиничев высказался о конфликте с выгнавшим его водителем

СЕГОДНЯ 05:10 2019-11-20T05:10:25+03:00

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"Комсомолка" писала о некрасивой истории в одном из омских автобусов. Там под горячую руку водителя попал известный каждому горожанину продавец газет Андрей Кулиничев. Он получил известность в Омске своим несгибаемым характером. Несмотря на инвалидность из-за плохого зрения, мужчина больше 10 лет зарабатывает себе на хлеб сам и не просит ни от кого помощи. Андрей продает газеты в общественным транспорте и полюбился жителям своей галантностью и вежливостью.

Как правило, он проезжает одну остановку, в течение которой успевает продать пассажирам несколько газет и идет на следующий автобус. Но в этот раз водитель накинулся на него и в грубой форме потребовал выйти из автобуса №24 с бортовым номером 1466.

Сибиряки надеются, что руководство транспортного предприятия, где работает водитель-грубиян, устроит проверку случившегося и проведет с ним воспитательную работу. Омичи уверены: шофер в этой ситуации был не прав. И люди уже требуют наказать шофера.

Впрочем, сам Андрей - давний друг "Комсомолки" и частый гость редакции конфликты очень не любит и не хочет, чтобы из-за некого кого-то наказали. Не любит он и когда его жалеют. Поэтому он и отмахнулся в разговоре с нами:

- Да ерунда все это. Никто меня не выгонял. Мне звонили уже какие-то журналисты, я им так и сказал.

ИСТОЧНИК KP.RU