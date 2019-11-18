2019-11-18T09:23:29+03:00
Общество

Мэр Омска уволила подчиненного после поста в Instagram

А все из-за работ по благоустройству Ленинградской площади
Станислав МУХИН
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Такое благоустройство возмутило жителей.Такое благоустройство возмутило жителей.Фото: ВКонтакте
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Сила интернета сыграла злую шутку с одним из чиновников мэрии, отвечающим за благоустройство. А все из-за поста одного из блогеров в Instagram. Игорь Федоров возмутился качеством работ, которые провели на Ленинградской площади. И выложил снимок, на котором видно, что одно из деревьев вдоль тротуара буквально замуровано плиткой и бордюром. Омичей это возмутило, так как для растения это означало фактическую гибель.

Как оказалось, в курсе этой ситуации была и мэр Омска Оксана Фадина. Она отреагировала на эту жалобу и наказала чиновника, ответственного за благоустройства. Свой комментарий глава города оставила на личной странице в социальных сетях.

- Мне очень жаль, что так случилось. Начальник ДЭУ этого округа уволен, - написала Оксана Фадина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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