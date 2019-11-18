В Омской области будут судить браконьера, убившего двух лосей
Дома у мужчины обнаружили 25 кг мяса этих животных
Охотник уже признал свою вину.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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58-летний охотник из Седельниковского района незаконно застрелил двух лосей. Ущерб, причиненный им государству, оценили в 160 тысяч рублей.
Браконьера поймали практически с поличным. У него дома обнаружили ружье, из которого были убиты животные и 25 килограммов лосятины.
– Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, ущерб, причиненный в результате преступления, возместил в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Седельниковский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU