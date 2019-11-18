В Омской области будут судить браконьера, убившего двух лосей

СЕГОДНЯ 08:21 2019-11-18T08:21:52+03:00

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58-летний охотник из Седельниковского района незаконно застрелил двух лосей. Ущерб, причиненный им государству, оценили в 160 тысяч рублей.

Браконьера поймали практически с поличным. У него дома обнаружили ружье, из которого были убиты животные и 25 килограммов лосятины.

– Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, ущерб, причиненный в результате преступления, возместил в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Седельниковский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU