Соцсети: В Омске теплые остановки облюбовали пьяные и бездомные

15 Нояб. 12:25 2019-11-15T12:25:15+03:00

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В Омске перед Форумом России и Казахстана установили первые теплые остановки. До конца следующего года планируется поставить около 170 таких павильонов. Сами омичи и чиновники не скрывали опасений, что теплые остановки облюбуют нетрезвые компании и бездомные. И уже сейчас становится понятно: опасения были не на ровном месте.

- Хочу выразить свои впечатления о новой теплой остановке у железнодорожного вокзала.

Какой раз прихожу и вижу, как здесь спят бомжи и пьяные люди. Для чего построили остановку? - написал возмущенный омич и выложил видео.

На кадрах видно, как на полу безмятежно спит нетрезвый мужчина. Других присутствующих в павильоне, кажется, это совсем не удивляет. Кстати, все теплые остановки как раз на такие случаи оборудованы кнопкой вызова экстренных служб. Есть в них и камеры, по которым операторы могут отслеживать, что происходит внутри остановок.

В Омске теплые остановки облюбовали пьяные и бездомные.

ИСТОЧНИК KP.RU