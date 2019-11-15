Соцсети: В Омске теплые остановки облюбовали пьяные и бездомные
В Омске перед Форумом России и Казахстана установили первые теплые остановки. До конца следующего года планируется поставить около 170 таких павильонов. Сами омичи и чиновники не скрывали опасений, что теплые остановки облюбуют нетрезвые компании и бездомные. И уже сейчас становится понятно: опасения были не на ровном месте.
- Хочу выразить свои впечатления о новой теплой остановке у железнодорожного вокзала.
Какой раз прихожу и вижу, как здесь спят бомжи и пьяные люди. Для чего построили остановку? - написал возмущенный омич и выложил видео.
На кадрах видно, как на полу безмятежно спит нетрезвый мужчина. Других присутствующих в павильоне, кажется, это совсем не удивляет. Кстати, все теплые остановки как раз на такие случаи оборудованы кнопкой вызова экстренных служб. Есть в них и камеры, по которым операторы могут отслеживать, что происходит внутри остановок.
В Омске теплые остановки облюбовали пьяные и бездомные.
ИСТОЧНИК KP.RU