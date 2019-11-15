В Омске закрыли опасный завод канифоли, травивший жителей

15 Нояб. 11:12 2019-11-15T11:12:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Подозрительный цех по производству канифоли на Овощном проезде прикрыли в Омске на три месяца. Руководство предприятия не особо заботилось о том, как его работа влияет на экологию. Никто не проводил никаких экспертиз, как этого требует закон. Не было технической документации. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов по Омской области.

Хотя объект по производству канифоли считается опасным. В итоге Советский районный суд посчитал, что работа цеха угрожает жизни и здоровью людей. Поэтому предприятие временно закрыли до устранения всех нарушений.

Однако в ближайшее время предприятие, скорее всего, все-таки заработает.

ИСТОЧНИК KP.RU