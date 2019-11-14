Омичей предостерегли выходить на лед водоемов

14 Нояб. 14:31 2019-11-14T14:31:59+03:00

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Некоторые затоны на Иртыше уже начали покрываться льдом. Многие озера уже тоже в ледяной корке. Однако желающих выйти на водоем предостаточно. Некоторые рыбаки уже спешат на первую зимнюю рыбалку. Тем не менее, она же может стать для них и последней. К тому же за выход на тонкий лед можно получить штраф от 500 до 1000 рублей.

- Из-за достаточно мягких погодных условий сейчас ледостав на Иртыше еще не успел образоваться. По прогнозам, он установится ориентировочно в третьей декаде ноября, – говорит сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам омского МЧС Виктор Ефанин. - Однако лед уже появился в речных затонах и на озерах. Следует обратить внимание, что безопасным для человека считается ледовый покров толщиной 10–12 см.

ИСТОЧНИК KP.RU