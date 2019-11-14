2019-11-14T12:55:08+03:00
Общество

Омичи недоумевают, зачем поливают деревья на набережной в -12

Горожане считают, что это убьет деревья
Станислав МУХИН
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Омичи недоумевают, зачем поливать деревья в такой холод.Омичи недоумевают, зачем поливать деревья в такой холод.Фото: ВКонтакте
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Необычную картину наблюдали прохожие на Иртышской набережной. Сегодня туда неожиданно приехала машина управления благоустройства и дорожной деятельности. Рабочий невозмутимо начал поливать деревья на набережной водой. Снимок появился в Омичей это очень удивило.

- Иртышская набережная. За окном минус 12 градусов. Поливают деревья. Это технология такая новая? - сделал издевательскую подпись под фото один из омичей.

Фото уже обросло массой шуток со стороны жителей. Одни смеются, что цель рабочих - сделать так, чтобы деревья точно не украли. Другие же считают, что дорожники просто выполняют задачу руководства. Но все омичи сходятся во мнении: после полива в ...-12 градусов, дерево может погибнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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