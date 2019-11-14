2019-11-14T12:10:47+03:00
Происшествия

Дело омского сторожа, во время кровавой бойни порезавшего 4 дорожников, передают в суд

Мужчины выпивали
Станислав МУХИН
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ФОТО: Виталий АНЬКОВФОТО: Виталий АНЬКОВ
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Настоящую кровавую бойню устроил в Горьковском районе 42-летний сторож одного из ДРСУ летом этого года. Вместе с дорожниками он выпивал. Но вечер перестал быть томным. Компания поссорилась по какому-то пустяку. Пьяный сторож схватился за нож и стал бить своих собутыльников.

- В результате чего один из мужчин скончался, двоим были причинены тяжкие ранения, а четвертому потерпевшему – легкий вред здоровью, - рассказали подробности преступления в следственном комитете.

Сторож ранее был уже судим за убийство и только недавно освободился. Теперь ему грозит длительный тюремный срок. Расследование уголовного дела в отношении омича завершено и передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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